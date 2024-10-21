كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 21-10-2024، في بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر بحلول التعاملات المسائية أمس الأحد، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 21- 10- 2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4229 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3700 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3172 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2467 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1762 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 131524 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29600 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.07% إلى نحو 2721 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال تعاملات الأحد، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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