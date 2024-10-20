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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والبيض وارتفاع الأسمنت والذهب يواصل الصعود

03:04 م الأحد 20 أكتوبر 2024

أسعار اللحوم

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والبيض، والدواجن، والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، و أسعار الذهب تواصل الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

18 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار اللحوم والفول والزيت اليوم الأحد (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بمنتصف تعاملات الأحد

خريطة الأسعار اليوم أسعار اللحوم أسعار البيض أسعار الذهب أسعار الحديد والأسمنت
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