لن نمنع الاستيراد.. كامل الوزير يعلق على إنشاء مصانع "للورق الفويل"

كتبت- دينا خالد:

قال كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، خلال لقائه بمستثمري محافظة الفيوم لبحث التحديات التي تواجههم، أن هذا اللقاء يهدف إلى مساعدة كل من يرغب في إنشاء مصنع بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وتابع الوزير، إن هذا اللقاء يهدف إلى مساعدة إعادة المصانع المغلقة للعمل، أو المصانع الجاري الانتهاء منها بالإضافة إلى الوقوف على الأراضي التي تم تخصيصها ولم تستغل حتى الآن وهو أمر غير مقبول تماما.

ولفت الوزير، إلى أنه سيتم بحث أسباب ذلك وإذا ما كانت الأسباب تتعلق بهيئة التنمية الصناعية، سيتم حل أي تحديات أو مشكلات تتعلق بهذا الشأن فورا.

وأضاف الوزير، أنه عندما تحدثنا أننا سنعمل على إنشاء مصانع لم نتطرق أو نشير إلى أنه سيتم غلق مصانع الجبن أو ورق الفويل أو مستحضرات التجميل بل أكدنا عكس ذلك حيث أشرنا إلى أن هذه المجالات لدينا بها قصور ونقوم باستيرادها حاليا.

وأوضح الوزير قائلا: أننا نستهدف بتصنيعها محليا توفير تكلفة استيرادها ولن يتم منع الاستيراد بالكامل فليس هناك دولة تعتمد على نفسها في كل الصناعات ونرغب في تقليل فاتورة الاستيراد عن طريق إنشاء مصانع وليس بعدم الاستيراد فلا نستطيع غلق الاستيراد.

وأضاف الوزير، أن "هناك من حصل على الأرض من الدولة وقام بتسقيعها وسنسحبها منه أو أخذ أرضا من الدولة وأنشأ مصنعا وقام بغلقه بدون أي أسباب، سنقوم بسحبه منه طالما لا يقوم بتشغيل المصنع وذلك حتى نطرح هذه الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لكي يحصل عليها بكل شفافية مستثمر جاد يقوم بإنشاء المصنع وتشغيل الأيدي العاملة".

وأشار الوزير، إننا نعمل على إنشاء وتشغيل المصانع ولا نغلقها كما نؤكد مرة ثانية أنه لن يتم منع الاستيراد حيث عرضنا على رئيس الجمهورية يوم 3/ 7 /2024 بأننا سنقوم بتقليل فاتورة الاستيراد، فمثلا لدينا أفضل أنواع النباتات العطرية في الفيوم والمنيا وغيرها من المدن المصرية ونستورد مستحضرات التجميل والعطور، والتي يتم إنتاجها من النباتات العطرية التي نصدرها بشكل خام حتى تصنع في الخارج عطور ثم تعود إلينا مرة أخرى فمن الأفضل أن نصنعها بالداخل.