غرفة الحبوب: انخفاض أسعار الأرز الأبيض والشعير بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز الأبيض شهدت انخفاضا طفيفا في سعر الطن بسوق الجملة بقيمة تتراوح بين 500 و1000جنيه، باختلاف الأنواع.

وأضاف شحاتة، لمصراوي، أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة انخفض إلى بين 13.5 و15 ألف جنيه مقابل 14 و15.5 ألف جنيه قبل الانخفاض، كما انخفض طن أرز الشعير عريض الحبة إلى 16 ألف جنيه مقابل 16.5 جنيه، قبل الانخفاض، بتراجع 500 جنيه في الطن.

وأوضح شحاتة، أن طن الأرز الأبيض رفيع الحبة انخفض إلى سعر يتراوح بين 22 و 24 ألف جنيه للطن مقابل سعر يتراوح بين 23 و25 ألف جنيه للطن، بانخفاض ألف جنيه للطن.

وأشار شحاتة، إلى طن الأرز الأبيض عريض الحبة انخفض إلى سعر يتراوح بين 24 و 26 ألف جنيه للطن مقابل سعر يتراوح بين 24.5 و26.5 ألف جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه للطن.

وأرجع شحاتة، انخفاض الأسعار، إلى وفرة المعروض من الأرز وخاصة أننا في موسم حصاد.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر، وخاصة بمحافظات الدلتا والوجه البحري، في شهر مايو من كل عام، فيما يكون حصاد المحصول من منتصف أغسطس حتى نهاية شهر أكتوبر.

ويقدر معدل استهلاك المصريين من الأرز الأبيض من 3 مليون و300 ألف إلى 3 مليون و 600 ألف طن في السنة، أي بمعدل استهلاك حوالي 30 طن سنويا للفرد الواحد، وهو ما يعني أن الإنتاج المحلي كافي تماما مما لا يبقي أمل لإستيراد الأرز من خارج مصر.

وبلغت المساحة الفعلية التي تمّت زراعتها بالأرز خلال الموسم الحالي 1.6 مليون فدان، مخالفةً بذلك سقف المساحة المحدد عند 1.1 مليون فدان، وذلك في 9 محافظات هي: الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، بحسب بلومبرج.