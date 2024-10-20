"إيسترن كومباني" تستهدف تحقيق مبيعات 70 مليار سيجارة

كتبت- أمنية عاصم:

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، إن الهدف الأساسي للشركة الآن هو تحقيق رقم مبيعات يماثل ما تم تحقيقه قبل الأوضاع الاقتصادية السابقة وهو 70 مليار سيجارة في حالة توافر المواد الأولية وظروف الإنتاج المناسبة.

وأوضح الإفصاح المرسل من الشركة اليوم للبورصة المصرية، أن شركة الشرقية للدخان قلمت بتجديد اتفاقية التصنيع والتعاون المشترك بين الشركة والشركة اليابانية الدولية للتبغ (JTI) لـ 3 سنوات مقبلة.

وأضاف الإفصاح، أنها تسعى إلى فتح الاعتمادات اللازمة من المواد الخام لتغطية طلبات الإنتاج وتكوين مخزونات تكفيها في السنوات المقبلة.

وتأسست شركة الشرقية- إيسترن كومباني عام 1920. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في تصنيع وتوزيع منتجات التبغ وبشكل خاص السجائر، وتركز الشركة على تلبية احتياجات المدخنين في مصر لمنتجات التبغ مع التصدير إلى الخارج.