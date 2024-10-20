منها قرض بـ9 ملايين دولار.. تفاصيل استحواذ "هيليوز انفستمنت" على حصة من راية فودز

كتبت- منال المصري:

أعلن أحمد خليل العضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، التفاصيل الكاملة لاستحواذ شركة هيليوز انفستمنت بارتنير على حصة من شركة "راية فودز" إحدى الشركات التابعة لمجموعة راية القابضة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التعاون بين شركتي راية فودز وهيليوز انفستمنت بارتنير اليوم، أن شركة هيليوز ستضخ 14 مليون دولار في رأسمال شركة راية فودز، كما ستقدم قرضا بقيمة 9 ملايين دولار ومن المحتمل يتم تحويلها إلى استثمارات بالشركة.

كانت راية القابضة أعلنت الخميس الماضي تلقيها عرض شراء ملزم للاستحواذ على حصة تصل لـ 49% من إجمالي رأس مال شركة راية فودز بقيمة 40 مليون دولار.

وأكد أن Helios Investment Partners، لديها أكبر صندوق استثمار يركز على أفريقيا والذي يدير صناديق استثمارية بقيمة تقارب 3.5 مليار دولار.

كانت راية فودز ذكرت في إفصاحها السابق أن رأس مال راية فودز 320 مليون جنيه ويبلغ حقوق ملكيتها 287 مليون جنيه.

وأكد خليل أن مجموعة راية القابضة تسعى حاليا إلى إعادة هيكلة الشركات التابعة لها والتوسع خارجيا خاصة في السوق السعودي.

وقال عمر عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز خلال كلمته في المؤتمر إن مبيعات الشركة تضاعفت 5 مرات خلال آخر خمس سنوات مسجلة أكثر من مليار جنيه بنهاية 2023 من نحو 201.69 مليون جنيه في 2019 بنسبة نمو سنوي مركب 50%.

وأضاف أن حصيلة الشركة من الدولار من حصيلة الصادرات قفزت 3 أضعاف خلال آخر 5 سنوات لتصعد من 9.57 مليون دولار إلى نحو 31.3 مليون دولار في 2023.

وأضاف عبد العزيز أن حجم صادرات الشركة زاد من 8.5 ألف طن في 2019 إلى نحو 25.3 ألف طن في 2023 ويتم تصدير منتجاتهم إلى 50 سوق أهمها السوق الأمريكي والأوروبي والخليجي والصيني والروسي.

وأوضح أن الشركة تخطط لافتتاح مصنع جديد على مساحة 25 ألف متر بتكلفة استثمارية 14 مليون دولار في مدينة السادات لزيادة طاقتها في التجميد والتكفيف.