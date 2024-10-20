18 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 7 و 15 جنيهًا.

البطاطس: تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و12 جنيهًا.

الكوسة: تتراوح بين 6 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 6 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و 11 جنيهًا.

الملوخية: تتراوح بين 4 و 6 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي: يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و10 جنيهات .

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.