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بالم هيلز تبحث الاستحواذ على 29.59% في شركة تعليم لخدمات الإدارة

12:58 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

شركة بالم هيلز للتعمير

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير خلال محضر اجتماع مجلس إدارتها أن بعض أعضاء طلبوا مجلس الإدارة مناقشة استحواذ يس منصور على نسبة 29.59% في شركة تعليم لخدمات الإدارة.


واستكمل الإفصاح المرسل لإدارة البورصة المصرية، أن بعض الأعضاء أبدوا رأيهم بأن شركة بالم هيلز لديها أنشطة تعليمية أخرى، وحيث إن الشركة تتوسع بشكل أفقي ورأسي كقيمة مضافة للاستثمار العقاري وتجنبًا لتعارض مصالح الإدارة فقد طلب الأعضاء من ياسين منصور نقل ملكية أسهمه إلى شركة بالم هيلز للتعمير بسعر تكلفة الاقتناء وطلبوا التصويت على الاستحواذ على حصة ياسين منصور في شركة تعليم لخدمات الإدارة بسعر تكلفة الاقتناء.


وأضاف البيان، أن مجلس الإدارة وافق أيضا على قيام الشركة بشراء أسهم شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية في شركة ماكور للفنادق والبالغة 9.5% من إجمالي أسهم الشركة وقيمتها 175.5 مليون جنيه.


وجاء ذلك بعد تجنيب صوت ياسين منصور وأطرافه المرتبطة لتصبح مساهمة شركة بالم هيلز للتعمير في شركة ماكور للفنادق بنسبة 69.5% من أسهم رأس مال الشركة على أن يتم التنفيذ بعد موافقة الجمعية العامة العادية.



شركة بالم هيلز البورصة المصرية بالم هيلز للتعمير
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