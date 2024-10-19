وزير الاتصالات يفتتح المقر الجديد لشركة هواوي ضمن توسعاتها بمصر

كتب- علاء حجاج:

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقر جديد لشركة هواوي بالقاهرة، وذلك بحضور ليا ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة، وجيم ليو الرئيس التنفيذى لشركة "هواوي" في مصر، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق أعمالها فى السوق المصرية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاتصالات اليوم، تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود شركة هواوى المتواصلة منذ عام 2000 فى دعم مسيرة التحول الرقمي فى مصر، وتعزيز منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يساهم فى بناء اقتصاد رقمى مستدام، وتعزيز مكانة مصر كمركز للابتكار التكنولوجي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقصد عالمى لصناعة التعهيد.

استعرض جيم ليو الرئيس التنفيذى لشركة "هواوي" مصر، تاريخ الشركة ودورها فى تطوير البنية التحتية للاتصالات ودعم التحول الرقمي في مصر.

قال إن الشركة توفر حاليًا أكثر من 2700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من بينهم أكثر من 900 متخصص يعملون فى مركز الخدمات العالمى (Global Service Center)، كما يبلغ نسبة الموظفين العاملين بالشركة من مختلف محافظات الجمهورية غير القاهرة بنحو 30%.

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن افتتاح شركة هواوى لمقرها الجديد وخططها للتوسع فى أعمالها فى مصر يؤكد على جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الذي يشهد نمواً مستمراُ واقبالاً من كبرى الشركات العالمية للاستثمار به والتوسع في أنشطتها بمصر.

أشار إلى تنوع المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية فى مختلف التخصصات التكنولوجية الأمر الذي أثمر عن خلق قاعدة عريضة من الكوادر الرقمية المتخصصة المؤهلة لتقديم حلول رقمية مبتكرة لخدمة مشروعات الشركات التكنولوجية العاملة فى القطاع سواء على المستوى المحلى أو المقدمة لعملاء تلك الشركات بالأسواق الخارجية.

وأوضح أن صادرات مصر فى التعهيد نمت خلال عام واحد بنسبة 54%، مضيفاً أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً لتحقيق مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الجهود المبذولة لتوفير أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المبتكرة وتنمية القدرات الرقمية للشباب المصري.

هذا ويضم المقر الجديد جميع أنشطة "هواوى" فى مصر، مثل "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات، و"هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات، و"هواوي كلاود" المتخصصة فى الخدمات السحابية، و"هواوي ديجيتال باور" المتخصصة بالطاقة الرقمية، و"هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك.

كما سيشمل المقر صالة عرض لعرض حلول الشركة المتقدمة فى قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مما يتيح للعملاء تجربة عملية للتقنيات الحديثة.

وتعد "هواوى" شريكًا استراتيجيًا فى دفع عجلة التحول الرقمي بمصر، حيث ساهمت بشكل فعال فى بناء بنية تحتية رقمية متطورة. كما يعد إطلاق أول منطقة سحابية عامة فى القاهرة فى مايو الماضى علامة فارقة فى التزام "هواوي" بتعزيز الاقتصاد الرقمي فى مصر والمنطقة، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للخدمات السحابية فى شمال إفريقيا.