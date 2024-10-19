طريقة معرفة إذا كان هاتفك يدعم الشريحة الإلكترونية eSIM

كتب- علاء حجاج:

ينوي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطلاق الشريحة الإلكترونية eSIM قبل نهاية العام الجاري، بحسب تصريحات سابقة للمهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز.

تصريحات رئيس تنظيم الاتصالات تشير الى احتمال إطلاق الخدمة خلال عدة أسابيع وقد يتم الإعلان عنها خلال فعاليات معرض ومؤتمر كاير إي سي تي 2024 والذي يقام في نوفمبر المقبل.

وحال إطلاق الشريحة الإلكترونية سيكون العملاء في مصر قادرين على استخدام عدة خطوط على هاتف واحد دون الحاجة الى تبديل الشرائح فضلا عن المميزات الأخرى لـ eSIM.

ولكن ليست كل الهواتف تدعم ميزة الشريحة الإلكترونية eSIM، وفي هذا التقرير نشرح طريقة معرفة ما إذا كان هاتفك يدعم الشريحة الإلكترونية أم لا.

هناك خطوات بسيطة يمكنك اتباعها لمعرفة قدرة هاتفك على دعم هذه الخاصية من عدمه.

بالنسبة لأجهزة آيفون:

انتقل إلى الإعدادات Settings ثم عام General ثم حول About مرر لأسفل للوصول إلى قسم شريحة الاتصال الرقمية Digital SIM إذا رأيت رقم IMEI، فهذا يعني أن هاتفك متوافق مع eSIM.

هناك طريقة أخرى: اذهب إلى الإعدادات Settings ثم الشبكات الخلوية Cellular وابحث عن زر إضافة eSIM إذا كنت تراه متاحًا للإعداد فانقر فوق الزر واتبع الخطوات لتنشيط بطاقة eSIM على جهاز آيفون الخاص بك فور تفعيل الخدمة رسميًا.

بجدير بالذكر أن معظم أجهزة آيفون مثل iPhone XS وXS Max وXR تدعم شرائح الاتصال الإلكترونية eSIM.

بالنسبة لهواتف سامسونج Galaxy:

على هاتف Galaxy الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات Settings ثم الاتصالات Connections ثم مدير بطاقة الاتصال SIM card manager إذا رأيت خياراً لإضافة eSIM اضغط على الزر وتابع العملية لتنشيط eSIM على هاتف سامسونج الخاص بك.

أجهزة Galaxy S بدأ من سلسلة S20، وجميع هواتف Galaxy Z Flips وZ Folds تدعم شريحة eSIM الإلكترونية، إلى جانب هواتف الفئة المتوسطة مثل Galaxy A54 وGalaxy A34، كما يتوفر دعم eSIM فقط في أسواق محددة.