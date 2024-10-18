ارتفاع البنزين والسولار.. ماذا حدث وكيف ستتأثر أسعار السلع؟

كتبت_دينا خالد:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من اليوم الجمعة، بزيادة نحو 1.5 جنيه للبنزين بأنوعه، وزيادة بنحو جنيهين للتر السولار، فيما ثبتت أسعار المازوت المورد لقطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية.

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الخضروات والفاكهة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع سعر السولار سيؤدي بالتأكيد لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، بنسبة تصل إلى 10%.

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شعبة الخضروات تتوقع ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 10% بعد زيادة السولار

الدواجن

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن ستتأثر بشكل كبير وخاصة دخول فصل الشتاء الذي يشهد استخدام السولار في تدفئة المزارع مع برودة الطقس، وهو ما سيرفع أسعار الدواجن.

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يستخدم في تدفئة المزارع.. شعبة الدواجن الأسعار ستتأثر بشكل كبير بزيادة السولار

النقل البري البضائع

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة النقل البري بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع، إن قيمة الزيادة في تكاليف أسعار نولون النقل عقب زيادة سعر السولار ستتراوح بين 20 و25% خلال الفترة المقبلة.

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الزيني: ارتفاع تكلفة النقل البري للبضائع بنسبة تصل إلى 25% بسبب زيادة

الأجهزة الكهربائية

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع سعر السولار سيؤثر بشكل كبير على أسعار الأجهزة الكهربائية، وجاري دراسة حجم الزيادة.

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الصناعات الهندسية تدرس تأثير ارتفاع السولار على أسعار الأجهزة الكهربائية

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