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الصناعات الهندسية تدرس تأثير ارتفاع السولار على أسعار الأجهزة الكهربائية

03:06 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

زيادة أسعار السولار والبنزين

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كتبت- دينا خالد:
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع سعر السولار سيؤثر بشكل كبير على أسعار الأجهزة الكهربائية، ولكن بنسبة لا يمكن حسابها في الوقت الحالي.
وأضاف المهندس، أن السولار مُدخل أساسي من مُدخلات الإنتاج الأولية، حيث يستخدم في صهر مدخلات الإنتاج الأولية الداخلة في الصناعة.
وأشار المهندس، إلى أنه سيجري دراسة الزيادة المترتبة على زيادة سعر السولار وزيادة تكلفة نقله للمصانع.
وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم، للمرة الثالثة خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 13.5 جنيه من 11.5 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه، قبل الزيادة.

السولار أسعار الأجهزة الكهربائية اتحاد الصناعات المصرية
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