الذهب يكسر قمة 2700 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه

كتبت_دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية ليحقق الذهب سعرا قياسيا تاريخيا جديدا وكسر حاجز 2700 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخ.

وواصل المعدن النفيس مساره الصعودي منذ مساء أمس بعد يوم من التذبذب ما بين الاستقرار والصعود الطفيف والتراجع ليتراوح عند حاجز 2685 دولار للأوقية.

وعزز قرار تخفيض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام من ارتفاع سعر الذهب، مما أدى لانخفاض مؤشر اليورو هبوطا بنسبة 0.36%.

في الوقت الذي حقق فيه مؤشر الدولار أداء إيجابيا في ظل قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.27%.

وقد كشفت البيانات الرسمية عن نمو مؤشر فيلادلفيا التصنيعي عند 10.3 نقطة خلال سبتمبر، من 1.7 نقطة في أغسطس، وهو ما جاء أفضل من توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل المؤشر نمو إلى 4.2 نقطة فقط، كما سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية نمواً بنسبة 0.4% خلال سبتمبر، من نمو بنسبة 0.1% بشهر أغسطس.

كما انخفضت إعانات البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 19 ألف طلب إلى 241 ألف طلب جديد خلال الأسبوع الماضي، وبأقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة طلبات الإعانات إلى 260 ألف طلب فقط، ما يعكس انتعاش سوق التوظيف في الولايات المتحدة.

وعلق هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا، إن الارتفاع الحالي كان متوقعا من خلال التداولات في الفترة السابقة وكان الجميع مترقبون لوصول الذهب لقمة جديدة يستقر حولها لفترة ثم يعود للصعود مرة أخرى.

وأضاف ميلاد، أنه بالفعل انعكس ارتفاع السعر العالمي على السعر المحلي حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 3675 جنيه للجرام صباح اليوم الجمعة.