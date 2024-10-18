الحكومة تُثبت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية

كتب- أحمد والي:

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت أسعار المازوت المورد لقطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية، ضمن أحدث قراراتها بشأن أسعار الوقود في السوق المحلية.

وأكدت اللجنة في بيان صباح اليوم الجمعة، أنه في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 18-10-2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.

- وسجل سعر المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه لكل طن.

- وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

- وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

- وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.

- وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.

- وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.