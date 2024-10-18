الزيني: ارتفاع تكلفة النقل البري للبضائع بنسبة تصل إلى 25% بسبب زيادة السولار

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة النقل البري بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع، إن قيمة الزيادة في تكاليف أسعار نولون النقل عقب زيادة سعر السولار ستتراوح بين 20 و25% خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الزيني أن متوسط الزيادة يختلف من محافظة لأخرى، بحسب المسافة، ويتم احتساب التكلفة بناء على تكلفة نقل الطن الواحد، ويتراوح متوسطه بين 100 و250 جنيه، فيما يتراوح متوسط حمولة سيارات النقل من 30 و40 طنا.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم، للمرة الثالثة خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 13.5 جنيه من 11.5 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه، قبل الزيادة.