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شعبة الخضروات تتوقع ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 10% بعد زيادة السولار

12:00 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع سعر السولار سيؤدي بالتأكيد لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، لأن المجال الزراعي يعتمد على السولار بنسبة 98%.

وتابع النجيب، أن ارتفاع أسعار السولار ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح بين 7 و10%، باختلاف محافظة لأخرى.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم، للمرة الثانية خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 13.5 جنيه من 11.5 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه، قبل الزيادة.

وأضاف النجيب، أن شاحنات نقل الخضار والفاكهة تعتمد على السولار وبالتالي سترتفع تعريفة نقل البضائع.

وأشار النجيب، إلى أن نحو أكثر من 90% من الآلات والمعدات الزراعية التي تستخدم في عمليات زراعة وحصاد الخضر والفاكهة تعتمد على السولار في عملها، وهو ما سيؤدي لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية.

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