سجل 131.72 ألف أونصة.. إنتاج الذهب من منجم السكري يرتفع 30% في الربع الثالث

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة سنتامين، ارتفاع إنتاج الذهب من منجم السكري مصر بنسبة 30% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة- التي له حق إدارة منجم السكري بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول- في تقرير لها منشور على موقعها الإلكتروني اليوم، إن إنتاج الذهب من منجم السكري وصل إلى 131.726 ألف أونصة خلال الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ 101.370 ألف أونصة بنفس الربع من العام السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة من الذهب 44% خلال الربع الثالث من العام الجاري مسجلا نحو 149.66 ألف أونصة من 103.8 ألف أونصة من نفس الربع من العام السابق، وفق البيان.

وبلغ متوسط سعر بيع الأونصة 2459 ألف دولار بالربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 1927 ألف دولار بنفس الربع من العام السابق بزيادة 28%.

وارتفعت إيرادات شركة سنتامين من مبيعات الذهب بنسبة 84% خلال الربع الثالث من العام الجاري مسجلة نحو 368.62 مليون دولار من 200.4 مليون دولار بنفس الفترة من العام السابق، بحسب ما جاء في البيان.