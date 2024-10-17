قبل قرار الفائدة.. قفزة في سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 22 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

ويترقب مجتمع المال والأعمال قرار البنك المركزي بحسم سعر الفائدة اليوم خلال سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2431 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3126 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3647 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 عند 4168 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 29176 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.83% إلى نحو 2696 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.