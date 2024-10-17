"دومتي" تؤجل السماح لـ "أرلا فودز" بالفحص النافي للجهالة حتى الرد على الاستفسارات

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" تأجيل السماح لشركة "أرلا فودز" العالمية بالفحص النافي للجهالة حتى الرد على استفسارات أعضاء مجلس الإدارة.

وبحسب بيان للشركة للبورصة اليوم، فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة وافقوا على تفويض محمد الدماطي العضو المنتدب لشركة "دومتي" في استيضاح المزيد من النقاط حول شركة "أرلا فودز".

وجاء ذلك القرار بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة دومتي لأعضاء المجلس للانعقاد لمناقشة عرض الاستحواذ المحتمل.

وأعلنت "دومتي" أمس -في إفصاح منشور على شاشة البورصة أنها تلقت عرض شراء إجباري من شركة آرلا فودز الدنماركية للاستحواذ على أسهمها بنسبة 100% من رأسمالها.

وتقدمت آرلا فودز بتقييم مبدئي غير ملزم بنحو 8.8 مليار جنيه وبسعر المبدئي غير ملزم للسهم الواحد بـ 31.48 جنيه، وفق ما أعلنته دومتي.

قفز سهم الصناعات الغذائية العربية "دومتي" بنسبة 19.97% خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس ليصل سعر السهم لـ 25.95 جنيه مقابل 21.63 جنيه سعر الفتح.