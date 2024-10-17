تراجع كبير في أسعار الأرز.. الشعبة توضح الأسباب

كتبت- دينا كرم:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، في حديثه مع "مصراوي"، إن أسعار الأرز باختلاف أنواعه انخفضت بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% مقارنة بالأسبوع الماضي بدعم وفرة كميات كبيرة من المصحول في الأسواق، ووجود فائضا من الإنتاج السابق.

وأوضح أن الأرز رفيع الحبة تراجع من 15 ألف جنيه للطن إلى 14 ألف جنيه للطن حاليًا، والأرز عريض الحبة تراجع سعره من نحو 16.5 ألف جنيه للطن إلى نحو 15.5 ألف جنيه للطن.

وتراجع الأرز الأبيض رفيع الحبة- الأكثر طلبا بين المستهلكين- من بين نحو 23 و25 ألف جنيه للطن إلى بين نحو 22 و24 ألف جنيه للطن، أما الأرز الأبيض عريض الحبة انخفض من بين 25.5 ألف و27.5 ألف جنيه للطن إلى نحو 25 و 26.5 ألف جنيه للطن، وفق ما قاله رئيس الشعبة.

كان حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز السوبر بوزارة الزراعة قال أمس الأول في تصريحات صحفية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي وفائض يتجاوز 1.2 مليون طن من الأرز.

وجاء هذا الفائض بعد أن ارتفاع حجم إنتاج مصر إلى 6.5 مليون طن أرز شعير وأكثر من 4.5 مليون طن من الأرز الأبيض، مما يفوق حجم الاستهلاك الذي يقدر بـ 3.3 مليون طن، وفق موافي.

وأوضح رجب شحاتة لـ"مصراوي"، أن الانخفاض الأخير في أسعار الأرز يعكس وفرة المعروض في الأسواق، حيث لا توجد أية مشكلات في الإنتاج، مع واستمرار طرح الفائض منه من الموسم الماضي في الأسواق.

وساهم وفرة المعروض من الأرز بشكل كبير في استقرار الأسعار عند مستويات معقولة تناسب المستهلكين، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويخفف من أعباء ارتفاع أسعار السلع الأخرى، وفق ما قاله شحاتة.