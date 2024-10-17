وزير الصناعة والنقل يفتتح خطين إنتاج جديد للأجبان بمصنع بيتي

كتبت- دينا خالد:

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل خطين إنتاج جديد للأجبان بمصنع بيتي التابع لمجموعة المراعي بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنوياً.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك بحضور عبد الرحمن الدهاس نائب سفير السعودية في مصر والوزير المفوض والدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة وعبد الله البدر الرئيس التنفيذي لمجموعة المراعي العالمية وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء.

وقال كامل الوزير إن افتتاح خطوط الإنتاج الجديدة جاء بعد أيام قليلة من الإعلان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل بقائمة أكثر المنتجات التي يتم استيرادها منذ 2014 حتى 2023.

وكان من ضمنها الأجبان المتنوعة التي كلفت الدولة خلال هذه الفترة ما يقرب من 1.2 مليار دولار مما يدل على إنهم قد بدأوا العمل منذ عدة أشهر (منذ 3/ 7 / 2024)، وفق الوزير.

وأضاف أنهم قاموا بزيارات متعددة لمصانع السيارات والصناعات الغذائية والجلود والأدوات المنزلية والنسيج وصناعات المعدات الهندسية وغيرها)، وذلك تشجيعاً لتوطين الصناعات المختلفة.

فضلاً عن أهمية ما تقوم بإنتاجه الشركة من مواد أغذية أساسية وضرورية في حياة المواطن مثل الألبان والأجبان.

وتنتج شركة بيتي أكثر من 100 منتج بطاقة إنتاجية 220 مليون لتر ألبان، و230 مليون لتر عصائر و85 مليون كيلو جرام زبادي بحجم استثمارات 6 مليارات جنيه، بحسب الوزير.

وأضاف أن نسبة المكون المحلي لتصنيع للشركة تبلغ 70 % ويصل حجم الصادرات إلى 35 مليون دولار سنوياً ومستهدف أن يصل إلى 50 مليون دولار في 2024.

وقد أدخلت الشركة عدد 6 خطوط إنتاج خلال عامي 2202 و2023 ليصبح إجمالي عدد خطوط الإنتاج شاملاً خطي الإنتاج الجديدين الذي تم افتتاحهما اليوم 28 خط إنتاج.

فضلاً عما توفره الشركة من فرص عمل تصل إلى 5550 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 100 مزرعة تنتج سنويا 200 ألف طن ألبان ، بحسب الوزير.

وأَضاف أن المصنع يقوم ووفقاً لتوجهات الدولة بتشغيل محطة للطاقة الشمسية بطاقة 7.6 ميجاوات وهي أكبر شركة تعتمد على محطة للطاقة الشمسية في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر باستثمار قدره 5 مليون دولار.

وتوفر الألواح الشمسية من 20% إلى 30% من استهلاك الطاقة بالمصنع بالإضافة إلى أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في قطاع الألبان والعصائر في مصر بطاقة 3200 متر مكعب/ يوم.

ولفت الوزير أنه لابد من وجود محطة تدريبية داخل مصنع شركة بيتي تتولى عملية التدريب العام والتخصصي للطلاب الجدد الراغبين بالعمل في المصنع.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة على أتم الاستعداد لتوفير مركز التدريب للمصنع بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية.