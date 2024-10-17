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"راية فودز" تتلقى عرضا للاستحواذ على 49% من أسهمها

02:55 م الخميس 17 أكتوبر 2024

شعار شركة راية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن تلقيها أمس عرض شراء ملزم للاستحواذ على حصة تصل لـ 49% من إجمالي رأس مال شركة راية فودز– إحدى الشركات التابعة لها والمملوكة بنسبة 100%.


وبحسب بيان الشركة للبورصة اليوم، أن الصفقة الاستثمارية تقدر بإجمالي 40 مليون دولار حيث أن شركة راية فودز تساهم بنسبة 5% من الإيرادات السنوية لراية القابضة.


وأضاف الإفصاح، أن رأس مال راية فودز 320 مليون جنيه ويبلغ حقوق ملكيتها 287 مليون جنيه.


وستقوم شركة راية القابضة بالعرض على مجلس الإدارة للنظر في قبول الصفقة وتعيين مستشار مالي وفقًا لأحكام قواعد القيد والشطب الأوراق المالية للبورصة المصرية.


وأنه من المتوقع الإفصاح عن أية قرارات جوهرية في حين اتخاذها والموافقة عليها من قِبل مجلس إدارة الشركة راية القابضة، وذلك تماشيًا مع قواعد الإفصاح والشفافية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بحسب البيان.


وتأسست شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 1999. وتم إدراجها في البورصة المصرية في 2005، ومتخصصة في العمل بمجالات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد مراكز البيانات ومراكز الاتصالات والمباني الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والنقل البري وإعادة تدوير البلاستيك ووسائل الدفع الإلكتروني.



شركة راية القابضة للاستثمارات المالية البورصة المصرية الاستثمارات المالية
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