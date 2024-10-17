قبل قرار المركزي.. الذهب يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 5 جنيهات خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2416 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3107 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3625 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 عند 4142 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 29000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.51% إلى نحو 2687 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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