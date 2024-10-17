العامة لصناعة الورق "راكتا" تبحث إمكانية شطبها من البورصة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق"راكتا" دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد الشهر المقبل بإشراف محمد زكريا رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية للنظر في شطب أسهم الشركة من بورصة الأوراق المالية.

وبحسب بيان من الشركة اليوم للبورصة، سيتم خلال الاجتماع اعتماد القائمة المركز المالي في 30 /6/ 2024 وحسابات التصفية عن الفترة منذ بداية التصفية وحتى 30 يونيو الماضي.

وأضاف الإفصاح، أنه سيتم إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة السابق بجانب النظر في اعتماد العلاوة الدورية المنصرفة للعاملين في 1 مارس 2024 بالإضافة إلى اعتماد المنحة الشهرية وتطبيق الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العاملين وفقًا لقرار معالي وزير قطاع الأعمال رقم 16 لسنة 2024.

وأوضح البيان أنه سيتم مناقشة اعتماد القرار الإداري لرئيس الجمعية العامة رقم 65 لسنة 2024 الصادر في 24 سبتمبر 2024 بتعديل بعض اختصاصات المصفي العام ومعاونه.

تأسست الشركة 1958 وبدأت انتاجها في 1961 باستخدام خامة قش الأرز لإنتاج لب الورق وتصنيع ورق الكتابة والطباعة وتصنيع الكرتون الدوبلكس وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 80% من أسهمها.