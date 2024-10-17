ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر السمك البلطي، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 84 و 86 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و 190 جنيه، بانخفاض 20 جنيهًا.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 175 و315 جنيهًا.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 140 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 370 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا.