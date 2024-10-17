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أسعار الدواجن تتراجع اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

09:51 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

أسعار الدواجن

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كتب- أحمد والي:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الخميس بالأسواق، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق بنحو 104.76 جنيه، بتراجع 1.29جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 90.17 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.78جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن متوسط أسعار الدواجن سعر الدواجن البيضاء سعر الدواجن البلدي
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