تعرف على سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2417 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3107 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3625 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 عند 4143 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 29000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.77 % إلى نحو 2683 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، في نهاية التعاملات وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.