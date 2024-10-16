شعبة الدواجن: تراجع سعر الكتكوت من 57 إلى 30 جنيها يكشف استغلال كبار المنتجين

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار الدواجن والكتاكيت انخفاضا للنصف خلال الأسبوع الجاري بن، بعد فترة من الارتفاعات الكبيرة، خلال الأيام الماضية بما يعكس استغلال كبار التجار.

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، لمصراوي، إن تراجع أسعار الكتكوت بشكل خاص يُعد دليلاً على وجود احتكار من قبل كبار المنتجين.

وأوضح السيد أن سعر الكتكوت انخفض من 57 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، أي بفارق 27 جنيهاً، وهو ما يكشف أن الارتفاع السابق لم يكن بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف أو مدخلات الإنتاج، التي ظلت مستقرة طوال الفترة الماضية.

وتراجعت أسعار الفراخ البيضاء من 86 جنيهاً إلى 75 جنيهاً للكيلو الواحد، وفق عبد العزيز.

وأضاف السيد أن الارتفاع الكبير في أسعار الكتكوت سابقاً لم يكن نتيجة عوامل إنتاجية، بل كان "استغلالاً واحتكاراً"، حسب وصفه.

وأضاف أن تدخل الدولة باستيراد كميات من الكتاكيت والبيض بهدف تحقيق التوازن في السوق دفع كبار المنتجين إلى خفض الأسعار، لأنه عندما أدركوا جدية الدولة في مواجهة هذه الأزمة، سارعوا إلى تخفيض الأسعار بشكل ملحوظ.

وشدد على اهمية محاسبة من تسببوا بهذه الارتفاعات "لأن من أَمِن العقاب أساء الأدب".

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام للدواجن، إن أسعار الدواجن تخضع لآليات العرض والطلب، باعتبارها سلعة حية.

وأوضح الزيني، كلما زاد الطلب ارتفعت الأسعار، وعندما يتراجع الطلب تنخفض الأسعار تلقائياً.

وأضاف الزيني أن سعر الكتكوت حالياً يتراوح بين 30 و40 جنيهاً، فيما بلغ سعر طبق البيض 163 جنيهاً، وسجلت الفراخ البيضاء 72 جنيهاً.