بعد صفقة دومتي المحتملة.. قفزة في أسهم قطاع الأغذية والمشروبات تصل لـ20%

كتبت- أمنية عاصم:

قفزت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ خلال جلسة اليوم بالبورصة بنسبة تصل لـ 20%، مدفوعة بتقديم شركة دنماركية عرضا للاستحواذ على شركة دومتي للصناعات الغذائية.

كانت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" أعلنت اليوم في إفصاح منشور على شاشة البورصة، أنها تلقت عرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهمها بنسبة 100% من رأسمال الشركة بتقييم مبدئي غير ملزم بنحو 8.8 مليار جنيه بسعر المبدئي غير ملزم للسهم الواحد بـ 31.48 جنيه من قِبل شركة آرلا فودز الدنماركية.

كانت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، قالت لـ"مصراوي" في وقت سابق، إن الارتفاعات التى تشهدها بعض الأسهم بدون وجود أحداث جوهرية تعود إلى عدة أسباب منها انتشار بعض الأخبار بين المتعاملين في السوق المحلي حول وجود إمكانية حدوث أحداث جوهرية مثل عمليات استحواذ أو ضخ استثمارات.

قفزة في 6 شركات

شركة العربية لمنتجات الالبان " آراب ديرى – باندا" تصدرت أسهم الصعود في قطاع الأغذية ومشروبات والتبغ بنسبة 20% ليغلق سعر السهم عند 2.88 جنيه مقابل 2.40 جنيه لسعر الفتح.

ارتفع سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية مصر بنسبة 19.98% ليغلق سعر السهم عند 35.07 جنيه مقابل 29.23 جنيه لسعر الفتح.

شركة الصناعات الغذائية العربية" دومتي" جاءت في المركز الثالث بنسبة صعود 19.97% ليغلق سعر السهم عند 21.63 جنيه مقابل 18.03 جنيه لسعر الفتح.

وجاءت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية المركز الرابع بنسبة صعود 19.96% ليغلق سعر السهم عند 18.27 جنيه مقابل 15.23 جنيه لسعر الفتح.

وشركة القاهرة للدواجن في المركز الخامس بنسبة صعود 19.77% ليغلق سعر السهم عند 13.39 جنيه مقابل 11.18 جنيه لسعر الفتح.

فيما جاءت في المركز السادس شركة الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة صعود 13.80% ليغلق سعر السهم عند 9.40 جنيه مقابل 8.26 جنيه لسعر الفتح.