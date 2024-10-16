"عندي دور تسمم ومش عارف أخد نفسي".. نائب رئيس "دومتي" يعلق على كثرة الاتصالات حول الصفقة المحتملة

كتبت- أمنية عاصم:

أظهر محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية "دومتى" على حسابه على "فيس بوك" معاناته كثرة الاتصالات التي تلقاها بعد الإعلان عن تقديم شركة آرلا فودز الدنماركية- رغبتها في الاستحواذ على 100% من أسهم شركته.

وقال على حسابه الـ"فيس بوك" "الدنيا دي عمرها ما تتاخد بالمظاهر أبدا والسعادة فيها نسبية و غير مفهومة، إمبارح مصر كلها بتكلمني على العرض، و أنا عندي دور تسمم و مش عارف أخد نفسي وعلي الطريق الصحراوي".

وتابع "ناس عمالة تحسب أرقام و أنا في طواريء الوحدة الصحية لشرق العامرية عشان مش قادر اقف علي رجلي وعمال باخد في حقن في ساعات يمكن الأصعب ليا سبحان الله والحمد الله".

وأعلنت شركة دومتي اليوم في إفصاح للبورصة تلقيها عرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهمها بنسبة 100% من رأسمال الشركة بتقييم مبدئي غير ملزم بنحو 8.8 مليار جنيه بسعر المبدئي غير ملزم للسهم الواحد بـ 31.48 جنيه من قِبل شركة آرلا فودز الدنماركية.