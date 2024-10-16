باليوم العالمي للغذاء.. الإحصاء: 44.8% زيادة في إنتاج الأرز خلال 2022-2023

كتبت- دينا خالد:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء مؤشرات تفصيلية حول نمو إنتاج بعض الحبوب والخضروات والفاكهة المحلية والعالمية بمناسبة اليوم العالمي للغذاء.

وذكر الجهاز في بيان له اليوم، إنه تم اختيار شعار اليوم العالمي للغذاء لعام 2024 بعنوان "الحق في الغذاء من أجل حياة أفضل ومستقبل أفضل" وذلك من حيث الأغذية السليمة التي يرمز لها بالتنوع بالإضافة إلى أن الاهتمام بالتغذية والقدرة على تحمل تكاليف وسلامة الغذاء هو ما يتجه إليه العالم من أجل القضاء على الجوع لضمان حياة مستدامة أفضل .

مؤشرات إنتاج بعض الحبوب في مصر، وفق بيان الجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

ـ بلغ إنتاج الحبوب 23.7 مليون طن خلال العام المالي (2022/2023) مقابل 23.4 مليون طن في (2021/2022) بنسبة زيادة 1.4%، ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج محصول الأرز بنسبة 44.8%.

ـ بلـغ متوسط نصيب الفـرد من إنتـاج الحبوب 300.7 كيلو جرام خلال العام الماضي (2022/2023) مقابل 296.6 كيلو جرام خلال (2021/2022) بنسبة زيادة 1.4%.

ـ بلـغ إنتــاج القمح 9.1 مليـون طـن خلال العام المالي (2022/2023) مـقـابـل 9.6 مليـون طـن خلال (2021/2022) بنسبة انخفاض 5.8 % ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المزروعة بنسبة 7.4%.

ـ بلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 155.4 كيلو جرام خلال (2022/2023) مقابل 165.0 كيلو جرام خلال (2021/2022) بنسبة انخفاض 5.8%.

ـ بلــغ إنتـاج الأرز 6.2 مليون طن خلال العام المالي (2022 / 2023) مـقـابـل 4.3 مليون طن خلال العام المالي ( 2021/2022 ) بنسبة زيادة 44.8% ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة بالأرز بنسبة 40.9% خلال هذا العام.

ـ بلـغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 41.6 كيلو جرام خلال ( 022/2023) مقابل 28.7 كيلو جرام خلال (2021/2022 ) بنسبة زيادة 44.9 %.

- بلغ إنتاج الخضروات 24.9 مليون طن في (2022/ 2023) مقابل 23.7 مليون طن في (2021 / 2022) بنسبة زيــادة 5.2%.

كما بلغ متوسط نصيــب الفــرد من الخضروات 84.9 كيلو جرام في 2022 / 2023 مـقـابـل 80.7 كيلوجرام في ( 2021 / 2022) بنسبة زيادة 5.2%

ـ بلغ إنتاج الفاكهة 13.79 مليون طن في(2022/2023) مقابل 12.99 مليون طـن في (2021/2022) بنسبـة زيادة 6.2%.

كمــا بــلــغ متوسط نصيب الفرد من الفاكهة 69.3 كيلو جرام خلال عام (2022 -2023) مقابل 65.6 كيلو جرام في (2021/ 2022) بنسبة زيادة 6.2%.

مؤشرات عالمية:

ـ بلغ إنتـاج الحبـوب 2.81 مليار طن خلال عام (2022/2023) مـقـابـل 2.82 مليـار طـن في (2021/2022) بنسبة انخفاض 0.2%.

ـ بلــغ متوســط نصيب الفـــرد مـن الحبـــوب 151.2 كيلو جرام خلال (2022/2023) مقابل 151.5 كيلو جرام خلال عام (2021/2022) بنسبة انخفاض 0.2 %.

ـ بلــغ إنتـاج القمــح 806.6 مليــون طن في (2022/ 2023) مقابل 778.3 مليـون طـن في (2021/2022) بنسبة زيــادة 3.6٪.

ـ بلـــغ متوســط نصيـــب الفـــرد مـن القمــح 70.2 كيلو جرام في (2022/2023) مقابل 67.7 كيلوجرام عام (2021/2022) بنسبة زيادة 3.7%.

ـ بلــغ إنتــاج الأرز 525.6 مليـون طـن في (2022/2023) مقابـل 526.3 مليون طـن في (2021/2022) بنسبة انخفاض 0.1 ٪.

ـ بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 54.3 كيلو جرام في ( 2022/2023) مقابل 54.4 كيلو جرام في (2021/2022) بنسبة انخفاض 0.2 %.