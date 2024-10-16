"مونديليز ايجيبت" تستبدل الكهرباء بالطاقة الخضراء بمصانعها بالعاشر من رمضان

كتبت- دينا خالد:

قالت شركة "مونديليز ايجيبت"، إنها استبدلت مصادر الطاقة الكهربائية التقليدية بمصادر الطاقة الخضراء مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لتحول مصنعيها في العاشر من رمضان للشوكولاتة والبسكويت بالكهرباء المتجددة بنسبة 100%، وذلك من خلال تعاونها مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن التزام مونديليز ايجيبت بالتنمية المستدامة، حيث يهدف هذا التعاون إلى دعم جهودالدولة في تحقيق أهداف رؤية 2030، فضلاً عن المساهمة في حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع استراتيجيتها العالمية، بحسب بيان الشركة.

وأضافت الشركة، أنه من خلال هذا التعاون يتحقق الاستفادة القصوى من إمكانات الطاقة المتجددة في مصر، وذلك عبر التعاون مع الحكومة المصرية لاستخدام الطاقة الناتجة من 5 محطات توليد كهرباء حكومية تشمل محطات: رياح جبل الزيت، ورياح الزعفرانة، والمحطة الشمسية بالزعفرانة والمحطة الشمسية بكوم امبو، ومحطة الرياح بالغردقة.

وقال محمد المرسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مونديليز ايجيبت، إن هذا يساهم في تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات للغازات الدفيئة في مراحل عملياتنا المختلفة بحلول عام 2050، ويتماشى مع استراتيجية مصر لتغير المناخ لعام 2050 ويدعم رؤية مصر 2030 فمن خلال تقليل انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة المتجددة، سنساعد في تقليل التأثير البيئي والمساهمة في بناء اقتصادات أكثر استدامة ومرونة.

وتعمل مونديليز في مصر منذ 40 سنة، وتمتلك مصنعين للشيكولاتة والبسكويت في العاشر من رمضان، ومصنع ثالث لإنتاج اللبان والحلوى الصلبة في برج العرب.

ودخلت الشركة السوق المصري وتوسعت عبر مجموعة من الاستحواذات المحلية والعالمية من بينها شركة بم بم المصرية.

وتمتلك الشركة 16 علامة تجارية تنتجها وتبيعها في السوق المصري وتستحوذ على ما يقرب من نصف سوق الشيكولاتة في مصر، ومن أبرز منتجاتها شيكولاتة كادبري ديري ميلك وميلكا وماندولين، وبسكويت بوريو وأوريو