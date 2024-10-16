المساهمون الرئيسيون في دومتى يعلنون نيتهم بيع أسهمهم إلى آرلا فودز

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" تلقيها عرض شراء إجباري من شركة شركة آرلا فودز الدنماركية- إحدى الشركات العاملة في مجال منتجات الألبان- للاستحواذ على أسهم الشركة بنسبة 100% من رأسمالها بتقييم مبدئي غير ملزم بنحو 8.8 مليار جنيه.

وبحسب بيان الشركة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، فإن سعر الشراء الشراء المبدئي "غير الملزم" على أسهم "دومتي" يقدر بـ 31.48 جنيه للسهم الواحد.

وأكد المساهمون الرئيسيون في شركة دومتى تفضيلهم إبرام صفقة الاستحواذ مع شركة آرلا فودز الدنماركية وبيع أسهمهم من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه وذلك في ضوء الاتفاقيات النهائية التى سيتم إبرامها.

كما تنوى عائلة الدماطي الاستمرار كشريك بجزء من أسهمهم مع آرلا فودز مع استمرار محمد الدماطي كالعضو المنتدب للشركة، وفق الإفصاح.

وأوضح الإفصاح، أن شركة "آرلا فودز" تنوى شطب قيد أسهم الشركة شطبًا اختياريًا من جداول البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات الاستحواذ.

وأكد الإفصاح أن عملية تقديم عرض الشراء المشار إليه وإتمام إجراءات الاستحواذ مشروط باستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والاتفاق على السعر النهائى لعرض الشراء الإجباري والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من كافة الجهات الحكومية والرقابية وإبرام الاتفاقيات النهائية.

وأضاف أن مقدم العرض المحتمل يستهدف دعم الشركة في تنمية تواجدها الإقليمي وتوسيع نطاق خدماتها في مصر.