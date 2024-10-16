تراجع في بنكين.. سعر الدولار مع بداية التعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، وتراجع في بنك الاسكندرية وأبو ظبي الإسلامي، بينما ارتفع في بنك مصر، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.49 جنيه للشراء، و 48.59 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.49 جنيه للشراء، و 48.59 جنيه للبيع، بارتفاع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.49 جنيه للشراء، و 48.59 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.49 جنيه للشراء، و 48.59 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.51 جنيه للشراء، و 48.61 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.51 جنيه للشراء، و 48.61 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.5 جنيه للشراء، و 48.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.52 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.







