"أبو الغيط": سعر "الساندويتش" في أمريكا 16 دولارا بما يعادل 800 جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ارتفاع معدلات التضخم ليست مشكلة محلية فقط، حيث تعاني بريطانيا وأمريكا من ارتفاع ضخم في معدلات التضخم، حيث أن سعر "الساندويتش" في أمريكا يبلغ 16 دولار بما يعادل 800 جنيه مصري.

وأضاف أبو الغيط، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي، أن الوضع الدولي والإقليمي والعربي يشهد وجود قوى اقتصادية أصبحت قادرة على تنمية امكانياتها، بما أدت إلى تطور حياة الإنسان ورفع مستوى دخله وذلك في دول مثل سنغافورة وكوريا وتايوان والصين والهند.

وتابع أبو الغيط، أن المنطقة العربية والإقليم الخليجي، على سبيل المثال، تشهد تطورات هائلة سواء في مجال التعليم والصحة والخدمات حيث يشهد العالم حضارة هائلة متطورة حاليًا.