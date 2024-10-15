الإحصاء: ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال يوليو الماضي بقيمة 18.3%

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 4.60 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024 مقابل 3.89 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 18.3%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 10.7% حيـث بلغـت 3.54 مليار دولار خلال شهــر يوليـو 2024 مقابل 3.20 مليار دولار لنفس الشهـر مـن العام السابق.

وأرجعت الإحصاء هذا الارتفاع، إلى زيادة قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها، الملابس جاهزة بنسبة 37.4%، ومنتجــات بــترول بنسبـة 98.5%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 36.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 3.2 %).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا البترول الخام بنسبة 62.6%، والأسمدة بنسبة 61.0%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 34.2%، مصنوعات من لدائن بنسبه 0.1%.

وارتفعــت قيمــة الــواردات بنسبـة 14.9%، حيــث بلغــت 8.14 مليــار دولار خـــلال شهــر يوليو 2024 مقابــــل 7.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا، منتجات البترول بنسبــه 83.6%، الغاز الطبيعى بنسبه 210.1%، زمواد أوليه من حديد أو صلب بنسبة 49.4 %، وأدوية ومحضرات صيدله بنسبــة 7.9%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( قمح بنسبة 5.3% ، وسيارات ركوب بنسبة 26.8 % ، وذرة بنسبة 16.7 %، وفول الصويا بنسبة 12.4 %.