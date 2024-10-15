سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15-10-2024 مع بداية التعاملات بدون مصنعية

كتب-محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15-10-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره أمس الاثنين، بالتعاملات المسائية، وانخفض الجرام بنحو 5 جنيهات.

يذكر أن سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين، تراجع بالتعاملات المسائية، وانخفض الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة بدون مصنعية، وهي كالآتي:

- عيار 24 بلغ سعره 4091 جنيها.

- عيار 22 بلغ سعره 3750 جنيها.

- عيار 21 بلغ سعره 3580 جنيه.

- عيار 18 بلغ سعره 3069 جنيها.

- عيار 14 بلغ سعره 2387 جنيها.

- عيار 12 بلغ سعره 2046 جنيه.

- سعر الأونصة بلغت 127258 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28640 جنيه.

- سعر الأونصة بالدولار بلغت 2648.90 دولارا.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 2654 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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