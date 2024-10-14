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وزيرة التضامن تتابع حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة وتوجه بصرف المساعدات

08:31 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

الدكتورة مايا مرسي

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كتبت_دينا خالد:

تتابع مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الاثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس»، والذي أسفر عن وقوع عدد من المصابين بلغ 25 مصابا إلى جانب 7 حالات وفاة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري .

وشددت مرسي، على ضرورة تقديم التدخلات اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة وفقا للوائح والقوانين، مقدمة التعازي لأسر الضحايا في فقد ذويهم.

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