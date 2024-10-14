للشهر الثالث على التوالي.. أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

كتب- أحمد والي:

خفّضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام -للشهر الثالث على التوالي- بمقدار 100 ألف برميل يومياً، حيث قدّرت بتقرير صادر اليوم الاثنين، أن ينمو الطلب بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً، بعد أن كانت توقعاتها في يوليو عند 2.03 مليون برميل يومياً، ما يؤشر إلى خفضٍ بمقدار 13.6% خلال 3 شهور.

وتعد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لاعبًا كبيرًا في إدارة معادلة سوق النفط العالمية، خاصة في أوقات الأزمات، والتي بدأت مع الصراع العربي الإسرائيلي في السبعينيات خاصة خلال حرب أكتوبر، عندما قرر أعضاء المنظمة رفع أسعار برميل النفط الخام، بالإضافة إلى حظر الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت.

وتستند تقديرات "أوبك" لتراجع نمو الطلب، في تقريرها لشهر أكتوبر الصادر اليوم، إلى حالة الاقتصاد في الولايات المتحدة والصين، اللتين تمثلان السوق الأولى والثانية للخام.

وشكلت الصين الجزء الأكبر من خفض التوقعات لعام 2024، وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الصين إلى 580 ألف برميل يوميا من 650 ألف برميل يوميا. وفي حين ستدعم إجراءات التحفيز الحكومية الطلب في الربع الرابع، فإن استخدام النفط يواجه رياحا معاكسة من التحديات الاقتصادية والتحرك نحو الوقود النظيف، حسبما قالت أوبك.

وخلال الشهرين الماضيين توالياً، خفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، بينما كانت تقديراتها في شهر يوليو الماضي عند 2.2 مليون برميل يومياً، قدّرت في أغسطس النمو عند حوالي 2.1 مليون برميل يومياً، وكان هذا هو التخفيض الأول من نوعه منذ يوليو 2023، قبل أن تعود في سبتمبر لتخفيض التوقعات مرةً أُخرى إلى مليونيّ برميل يومياً.

وسجلت توقعات "أوبك" لنمو الطلب أقل رقم تاريخي لها أثناء جائحة كورونا، إذ لم يتجاوز وقتها 1.4 مليون برميل. كما توقعت المنظمة في تقريرها اليوم أن يبلغ نمو الطلب في 2025 حوالي 1.6 مليون برميل.، بانخفاض 100 ألف برميل أيضاً عن تقديرات الشهر الماضي.

في حين قدّرت أن يرتفع إجمالي الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي إلى 105.6 مليون برميل يومياً، ليكون متوسط الطلب الإجمالي على مدار العام عند 104.2 مليون برميل يومياً.

وسجلت العقود الآجلة لمزيج "برنت"، وعقود "خام غرب تكساس"، انخفاضاً تجاوز 2%، ظُهر اليوم الاثنين، بعد أن أنهت تداولات الأسبوع الماضي عند 79 دولاراً و75.56 دولار للبرميل توالياً.

ونتيجة ضعف الطلب، اتفقت 8 دول أعضاء في "أوبك+"، هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، مطلع سبتمبر، على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر، وفق بيان أصدره التحالف حينذاك. بعد ذلك، سيتم إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري بدءاً من 1 ديسمبر 2024. وأعاد البيان التأكيد على "المرونة في تعليق التعديلات مؤقتاً أو عكسها حسب الضرورة".