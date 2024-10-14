"بتروبل" تضخ استثمارات بقيمة 585 مليون دولارًا لإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام

كتب- أحمد والي:

قال المهندس خالد موافي، رئيس شركة بتروبل إنه تم ضخ استثمارات تقدر بنحو 585 مليون دولار خلال العام المالي الماضي في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي والزيت الخام بحقول الشركة.

وبلغ متوسط الإنتاج 894 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 59 ألف برميل زيت خام علاوة على إنتاج المتكثفات والبوتاجاز، بحسب بيان اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بتروبل التي عُقدت بمقر هيئة البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023-2024، بحضور قيادات قطاع البترول ومسؤولي شركة إيني الإيطالية الشريكة في بتروبل وشركة بريتش بتروليوم.

وخلال اللقاء، استعرض موافي ماتم تنفيذه من أعمال ساهمت بشكل فعال في المحافظة على معدلات الإنتاج من الزيت الخام والحد من تأثير تحديات التناقص الطبيعى للمخزون في حقول تنتج منذ نحو 70 عاماً، مشيراً إلى وضع 8 آبار جديدة على الإنتاج بحقول سيناء.

كما كثفت الشركة أعمال الصيانة للآبار بخليج السويس وسيناء للمحافظة على معدلات الإنتاج من خلال تنفيذ 354 عملية صيانة أسهمت في تحسين الإنتاجية من الآبار بإستخدام حزمة من الحلول المتنوعة والتقنيات لمعالجة لأي تحديات فنية.

وعلى صعيد حقول الدلتا تم إجراء صيانة وتحفيز آبار حقول أبو ماضي ضمن الجهود المبذولة لتحسين الطاقة الاستيعابية لتلك الآبار وتعظيم الإستفادة منها.

وأشار إلى إجراء دراسة حالياً بحقل أبورديس - سدرى في سيناء، لبحث كافة فرص زيادة إنتاج الحقل من خلال الاستخدام الأمثل للحلول اللازمة لتحسين أداء الآبار وزيادة الإنتاج بالإضافة إلى استهداف حفر آبار تستهدف الاحتياطيات غير المنماة.

كما تم تكثيف أنشطة الدراسات الجيولوجية بمناطق خليج السويس والبحر المتوسط متمثلة في إعادة تقييم للخزانات الغير اعتيادية كخزانات الايوسين بخليج السويس وخزانات الاوليجوسين العميق بالبحر المتوسط وتقييم عدد من المناطق الواعدة مثل رديس - سدري وجنوب فيران.

وفى مجال السلامة استحدثت بتروبل نظام إدارة متكامل للصحة والسلامة وحماية البيئة وكذلك تنفيذ الحملات لرفع الوعي وتعزيز ثقافة السلامة وحماية البيئة والترشيد لكافة العاملين بالمواقع، و فيما يتعلق بسلامة العمليات، تنفذ بتروبل مبادرات لضمان سلامة خطوط الأنابيب، وتنفيذ إستراتيجية الحد من المخاطر القائم على عمليات الفحص والتفتيش، وتفعيل أنظمة استباقية متعددة للوقاية، كما تم الإنتهاء من تحديث شامل لأنظمة الإنذار والإطفاء بمحطة المعالجة الرئيسية بحقول سيناء بتكلفة 12 مليون دولار.

وكذلك الإنتهاء من أعمال تحديث وتطوير أنظمة الإنذار والإطفاء بمحطة تجميع الزيت الخام بمنطقة فيران بتكلفة تقدر بحوالي 34 مليون دولار، بالإضافة إلى المضي قدماً في التحديث الكامل لأنظمة الكشف ومكافحة الحريق في جميع محطات المعالجة الفرعية والمنصات البحرية.

وخلال اللقاء، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تكثيف العمل والجهد خلال العام المالى الحالي 2024-2025 من أجل زيادة معدلات الإنتاج من حقول إنتاج شركة بتروبل في سيناء وخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط، وهو مايتطلب حفر آبار جديدة بوتيرة مكثفة، منوهاً كذلك إلى أهمية تطبيق أنماط مختلفة من التكنولوجيا لرفع معدل الإنتاج من الإمكانات الموجودة.

كما أشاد الوزير بما تم بذله من مجهودات كبيرة في العام المالي الأخير للحفاظ على معدلات إنتاج البترول الخام من حقول بتروبل بالرغم من تحديات التناقص الطبيعي وتقادم الآبار لافتاً إلى ماتم تنفيذه في هذا الإطار من برامج لصيانة الآبار ودعم كفاءتها، وهو ما يعد نجاحاً لبتروبل وفريق عملها على طريق زيادة الإنتاج.

وأشار الوزير، إلى أهمية خفض تكلفة إنتاج برميل الزيت الخام وهو ما ينعكس بدوره على تشجيع الاستثمار ومن ثم زيادة الإنتاج، وهو ما يتحقق من خلال تطبيق التكنولوجيا وترشيد الطاقة والحفاظ على الموارد.

كما أكد الوزير على ضرورة التعاون بين قطاع البترول و شريكه شركة "إيني" الإيطالية لتطبيق المبادرات العالمية الرائدة التي تلتزم بها إيني لخفض انبعاثات الميثان بما ينعكس على تحقيق تقدم وتطور أكبر في هذا المجال في مصر بمواقع بتروبل التي تعمل فيها الشركة خاصة وأن قطاع البترول لديه التزام بذلك.

ومن جانبه أكد فرانشيسكو جاسباري، مدير شركة إيني الإيطالية في مصر، التزام شركته بزيادة الإنتاج والاستدامة البيئية معرباً عن شكره وتقديره لفريق العمل في بتروبل على ماتحقق من نتائج إيجابية وتقدم على عدة مستويات سواء في مجال صيانة الآبار للحفاظ على الإنتاج أو ماتم من مشروعات للحفاظ على السلامة وكذلك في المجال البيئي للحفاظ على البيئة البحرية المحيطة وعدم الصرف على البحر الأحمر ، ولفت إلى التركيز على تقديم المزيد من الجهود في مجال السلامة في مواقع العمل.