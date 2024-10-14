البترول: استثمارات شركة عجيبة تسجل نحو 417 مليون دولار خلال العام الماضي

كتب أحمد والي:

قال ثروت الجندي، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول إن إجمالي استثمارات شركة عجيبة بلغ خلال العام المالي الماضي نحو 417 مليون دولار.

جاء ذلك، خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة عجيبة للبترول عن العام المالي 2023-2024، بحضور كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحسب بيان اليوم الاثنين.

وأضاف الجندي، أنه بالرغم من التحديات التي أدت إلى خفض عدد أجهزة الحفر من 6 إلى جهاز واحد، وأجهزة صيانة الآبار من 6 إلى 4 بداية من شهر مارس من العام المالي، إلا أن عجيبة استطاعت الحفاظ على معدلات إنتاج مستقرة بتحقيق متوسط إنتاج فعلي قدره 44 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، وذلك من خلال حفر 34 بئراً تنموياً و4 آبار استكشافية.

وأوضح الجندي، في بيان اليوم الاثنين، أنه يوجد حلول بديلة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مثل تكثيف عمليات تدخلات الآبار دون جهاز (Rigless operations)، واستخدام التقنيات الحديثة، إذ أدت إلى تحقيق متوسط إنتاج 28.8 ألف برميل زيت يومياً من الإنتاج المتحقق.

وأشار الجندي، إلى تسجيل رقم قياسي لعجيبة في إنتاج الغاز لأول مرة في تاريخها، وبلغ متوسط الإنتاج 84 مليون قدم مكعب يومياً، كما استطاعت زيادة الاحتياطي من خلال أنشطة الاستكشاف والتنمية بمقدار 9.2 مليون برميل زيت مكافئ، ويعد مشروع المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد عالي الكثافة - عالي الإنتاجية أحد أهم مشروعات مليحة المرحلة الثانية.

ولفت الجندي، إلى وضع آبار غاز حقل قرميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على الإنتاج خلال العام، كما تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى من تركيب النظام المتكامل للحماية والإغلاق المبكر، وجار العمل فى المرحلة الثانية وكذلك العمل على إنشاء محطة جديدة وحديثة لمعالجة المياه المصاحبة للزيت بقدرة 45 ألف برميل يومياً والاستفادة بتدويرها في عمليات الإنتاج مما يحقق عائداً اقتصادياً على البيئة ومعدلات الإنتاج.

كما أكّد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الجهود المبذولة للتغلب على التحديات التي تجابه زيادة معدلات الإنتاج، مشيداً بالجهود الدؤوبة للعاملين بمواقع العمل والإنتاج وحرصهم على ابتكار حلول متنوعة لمواجهة تلك التحديات، موضحا أن العام المالي الحالي سيشهد زيادة في الاستثمارات والحفارات وتنمية الآبار في ظل التعاون المثمر بين كيانات قطاع البترول وشركائه العالميين والدعم والتعاون بين الجميع.