بارتفاع 134.5%.. أرباح عبور لاند تقفز إلى 721.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية تحقيقها أرباح 721.6 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر مقابل 307.6 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع 134.5%، بحسب القوائم المالية المجمعة.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية، بلغت مبيعات الشركة 6.67 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر مقابل 5 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة عبور لاند للصناعات الغذائية عام 1997. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2016. متخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة وتوزيع جميع أنواع الجبن الأبيض والدهون النباتية والألبان والعصائر بنكهات متنوعة.