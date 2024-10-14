إعلان

BBC

بارتفاع 134.5%.. أرباح عبور لاند تقفز إلى 721.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر

11:51 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

البورصة المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية تحقيقها أرباح 721.6 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر مقابل 307.6 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع 134.5%، بحسب القوائم المالية المجمعة.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية، بلغت مبيعات الشركة 6.67 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر مقابل 5 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة عبور لاند للصناعات الغذائية عام 1997. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2016. متخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة وتوزيع جميع أنواع الجبن الأبيض والدهون النباتية والألبان والعصائر بنكهات متنوعة.

شركة عبور لاند للصناعات الغذائية البورصة المصرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير المالية: النتائج الإيجابية للأداء فى آخر 3 أشهر تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي

إعلان

إعلان

"الجو هيقلب".. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وبدء سقوط الأمطار يوم الثلاثاء