"إيجاس" توقع اتفاقية شراكة مع شركة يونانية لتجارة ونقل الغاز الطبيعي

كتب- أحمد والي:

وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اتفاقية مساهمين للشراكة في تأسيس شركة مشتركة مقرها اليونان، مع مجموعة كوبيلوزوس اليونانية؛ بهدف تجارة ونقل وتوريد وإعادة تغييز الغاز في دول شرق أوروبا واليونان.

جاء ذلك بحضور كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما تأتي الاتفاقية كإحدى ثمار لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية، والتي تم خلالها الاتفاق على تنفيذ عدة مشروعات من ضمنها توريد وتسويق الغاز الطبيعي في دول شرق أوروبا،بحسب بيان اليوم.

وأكد بدوي على عمق ومتانة العلاقات المصرية اليونانية حيث تعد الاتفاقية بداية لفرص توسعة التعاون في المستقبل.

وأشار بدوي، إلى إمكانية تبادل الخبرات والإمكانات بين قطاع البترول والمجموعة اليونانية خاصة في توفير احتياجات الطاقة للبلدين.

وأكد رئيس المجموعة اليونانية، على رغبته في الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع البترول المصري وخاصة مصنعي إسالة الغاز بدمياط وإدكو، وأعرب عن تفاؤله بتعميق الشراكة مع قطاع البترول المصرى ومع الحكومة المصرية الجديدة في المزيد من المشروعات المستقبلية.

كما أكد رئيس إيجاس خلال اللقاء، على أن هذه الاتفاقية استمرت عمليات دراستها والعمل عليها بشكل مكثف خلال الفترة الماضية، وأنها تعد نقطة انطلاق لتعزيز الشراكة بين الطرفين في المستقبل.