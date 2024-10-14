كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 14-10-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الأحد، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات.

يذكر أن سعر الذهب استقر بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 14-10-2024، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وهي كآلاتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4097 جنيها.

- سعر الذهب عيار 22 بلغ 3756 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3585 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3073 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 بلغ 2390 جنيها.

- سعر الذهب عيار 12 بلغ 2049 جنيها.

- سعر الأونصة بلغت 127435 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28680 جنيه.

- سعر الأونصة بالدولار بلغت 2656.96 دولار.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02% إلى نحو 2656 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، آخر تعاملات الأسبوع، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب