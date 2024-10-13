بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بالتعاملات المسائية؟

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2400 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02% إلى نحو 2656 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، آخر تعاملات الأسبوع، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب