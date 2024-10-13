التصديري للصناعات الهندسية: نجاح تصنيع سكوتر مصري بمكون محلي 50%

كتبت- دينا خالد:

قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة «تريدكو»، إن شركة "Glide Smart Mobility" نجحت في تصميم وتنفيذ وإنتاج أول سكوتر كهربائي مصري بمكون محلي يتجاوز 50%.

وأضاف الصياد - في بيان اليوم، أن المشروع يتم العمل عليه منذ عام 2020 من خلال شركة Glide الرائدة في صناعة وسائل النقل الحديثة، حيث يتم تصنيع مكونات الإنتاج محليًا مما يحل أزمة توافر قطع الغيار مستقبلاً.

وأشار الصياد، إلى أن يمكن شحن بطارية الاسكوتر الكهربائي في المنزل، ويمكنه السير لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا وبسرعة 45 كيلومترا في الساعة.

وتابع الصياد، أن الاتجاه العالمي حاليًا نحو الاستدامة والتخلص التدريجي من الانبعاثات والاتجاه نحو السيارات والموتوسيكلات الكهربائية.

وذكر الصياد، أن سكوتر Glide يمكن أن يتحمل وزن يتجاوز 170 كيلوجرام ، ويتم شحن البطارية شحنة كاملة في 4 ساعات فقط بموتور 1800 وات، وهذا يضاهي أحدث المنتجات العالمية في هذا القطاع.