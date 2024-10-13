الهلال الأحمر يجري تقييم لمصابي حادث قطاري المنيا لتقديم المساعدات العينية العاجلة

كتبت- دينا خالد:

توجه فريق الهلال الأحمر المصرى لموقع حادث تصادم قطاري المنيا، لمتابعة نقل المصابين للمستشفيات، جاء ذلك في إطار توجيهات مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري .

وزار فريق من الهلال الأحمر المصري مستشفى المنيا العام، حيث يتواجد المصابون، وذلك لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين وأسرهم جراء الحادث.

وتجري فرق الهلال الأحمر، حاليا عمليات التقييم لحالات المصابين تمهيداً لتقديم المساعدات العينية العاجلة للمصابين وأسرهم.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لموقع حادث تصادم القطارين بالقرب من مزلقان ماقوسة بالمنيا لتقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين.