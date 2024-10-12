بعد حصول الشركات على الرخص..سؤال وجواب عن شبكة الجيل الخامس

كتب- علاء حجاج:

حصلت شركات الاتصالات الثلاثة "فودافون مصر - اورنج مصر - ايه اند مصر" على رخص تقديم خدمات الجيل الخامس الأسبوع الماضي، لتلحق بالشركة المصرية للاتصالات "وي" التي قد حصلت على الرخصة في يناير الماضي.

ووصلت إجمالي قيمة الرخص الأربعة التي منحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول نحو 675 مليون دولار، تسددهم الشركات دفعة واحدة مع إتاحة فترة لتدبير التكلفة تتراوح بين 60 و90 يوم.

وفي هذا التقرير نجيب لكم عن أغلب الاسئلة المتعلقة بشبكة الجيل الخامس:

متى يتم تفعيل خدمات الجيل الخامس؟

تبدأ شركات المحمول الأربعة تشغيل الخدمة بشكل تجريبي خلال 3 أشهر من الأن، على أن يتم تشغيل الخدمة بشكل تجاري خلال 6 أشهر أي أن الخدمة ستكون مفعلة بحلول الربع الأول من 2025.

هل الخدمة ستكون متاحة في مختلف المحافظات بشكل فوري؟

تبدأ شركات المحمول بإتاحة الخدمة بشكل تدريجي في مناطق متفرقة حسب الجدوى الاقتصادية لكل منطقة.

هل تحتاج لتغيير شريحة الموبايل لتشغيل خدمات الجيل الخامس؟

عملاء المحمول بالشركات الأربعة "فودافون مصر - اورنج مصر - ايه اند مصر - وي" ليسوا بحاجة لتغيير شريحة الموبايل للاستفادة بشبكة الجيل الخامس.

هل تحتاج لتغيير الموبايل؟

يجب أن يكون الهاتف الذكي الذي يستخدمه العميل يدعم شبكة الجيل الخامس 5G للتمكن من الاستفادة بالخدمة، وبالتالي إذا كان هاتفك لا يدعم شبكات الجيل الخامس ستحتاج الى شراء هاتف جديد يدعم تقنية الـ 5G.

هل تحصل على الخدمة بتكلفة إضافية؟

لن تحتاج إلى دفع إي اشتراكات إضافية أو أي رسوم جديدة لشركة المحمول التابع لها للاستفادة بشبكة الجيل الخامس.

ما الفرق بين الجيل الخامس والجيل الرابع؟

تقنية 5G الجيل الخامس مصممة لزيادة السرعة وتقليل زمن الاستجابة "بينج" وتحسين مرونة الخدمات اللاسلكية.

ويمكنك معرفة عن مزيد عن الفروق بين شبكتي الجيل الخامس والرابع من هنا.