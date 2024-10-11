"تاون جاس" توقع عقود توصيل الغاز للمنازل والمنشآت في رومانيا

كتب- أحمد والي:

وقع قطاع البترول المصري ممثلاً في الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" عقود تنفيذ مشروعات التصنيع المحلي لمحطات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي داخل مصر، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الأخرى داخل رومانيا، في إطار أعمال اللجنة المصرية الرومانية المشتركة ومنتدى الأعمال بمدينة بوخارست.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، جاء ذلك بعد أن تم اعتماد شركة تاون جاس التابعة لقطاع البترول في هيئة الطاقة الرومانية (ANRE) كمقاول لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي كأول شركة مصرية تعمل في هذا المجال داخل أوروبا.

وشهد توقيع العقود رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي و ستيفان رادو، وزير الاقتصاد والسياحة الروماني ويس محمد، العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية نيابة عن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

ووقع على العقد المهندس محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس، و سبيستيان كالوجر، الرئيس التنفيذي لشركة CIS GAS الرومانية.