إعلان

BBC

"فوتسي" ترفع مصر من قائمة المراقبة والإبقاء عليها في فئة الأسواق الناشئة الثانوية

06:01 م الخميس 10 أكتوبر 2024

مؤسسة فوتسي راسل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مؤسسة "فوتسي راسل" مقرها لندن رفع مصر من قائمة المراقبة والإبقاء عليها في فئة الأسواق الناشئة الثانوية بدلًا من خفض تصنيفها إلى فئة الأسواق غير المصنفة، وجاء ذلك في إطار المراجعة الدورية لتصنيف الدول ضمن مؤشرات الأسهم العالمية لمؤسسة، وفق بيان منشور على موقعها الإلكتروني.

وفوتسي هو مؤشر سوق الأسهم البريطانية الرئيسي ويشمل أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن من حيث القيمة السوقية.

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن رفع مؤسسة فوتسي راسل مصر من قائمة المراقبة يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم المصرية حيث ساعد ذلك في تحفيز مؤشرات البورصة المصرية للصعود في بداية تعاملات جلسة اليوم.

مؤسسة فوتسي راسل البورصة المصرية مؤشر سوق الأسهم البريطانية مصر رفع مصر من قائمة المراقبة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الخميس المقبل.. هل يخفض المركزي سعر الفائدة؟ مصرفيون يجيبون وينصحون
* حقيقة طلاق نانسي عجرم