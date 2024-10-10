"فوتسي" ترفع مصر من قائمة المراقبة والإبقاء عليها في فئة الأسواق الناشئة الثانوية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مؤسسة "فوتسي راسل" مقرها لندن رفع مصر من قائمة المراقبة والإبقاء عليها في فئة الأسواق الناشئة الثانوية بدلًا من خفض تصنيفها إلى فئة الأسواق غير المصنفة، وجاء ذلك في إطار المراجعة الدورية لتصنيف الدول ضمن مؤشرات الأسهم العالمية لمؤسسة، وفق بيان منشور على موقعها الإلكتروني.

وفوتسي هو مؤشر سوق الأسهم البريطانية الرئيسي ويشمل أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن من حيث القيمة السوقية.

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن رفع مؤسسة فوتسي راسل مصر من قائمة المراقبة يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم المصرية حيث ساعد ذلك في تحفيز مؤشرات البورصة المصرية للصعود في بداية تعاملات جلسة اليوم.